Il se lâche après son transfert raté à l’OM

Hugo Chirossel

Annoncé dans le viseur de l’OM tout au long du mercato estival, puis dans celui de Metz, Wilson Isidor est finalement resté en Russie. L’attaquant âgé de 23 ans a été prêté avec option au Zénit Saint-Pétersbourg par le Lokomotiv Moscou. Le joueur français, passé notamment par l’AS Monaco, s’est exprimé après l’annonce de son transfert.

Le secteur offensif de l’OM a bien changé cet été. Des joueurs comme Alexis Sanchez, Cengiz Ünder et Ruslan Malinovskyi ont laissé leur place à Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Joaquin Correa. Un bonheur auquel n’a pas pu goûter Wilson Isidor.

L’OM prévoit un plan B, un nouveau coup dur tombe https://t.co/pBDNgogZKK pic.twitter.com/JJNZi1r9DT — le10sport (@le10sport) September 10, 2023

Isidor bloqué par le Lokomotiv Moscou

L’attaquant âgé de 23 ans a longtemps été lié à l’OM, avec qui il aurait même trouvé un accord contractuel. Proche de rejoindre Metz dans les dernières heures du mercato, Wilson Isidor a été retenu par le Lokomotiv Moscou, comme indiqué par Foot Mercato . Finalement, il a été prêté avec option d’achat au Zénit Saint-Pétersbourg.

« Hâte de pouvoir démarrer cette aventure »