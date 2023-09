Il renonce à un pactole pour son transfert au RC Lens

Thibault Morlain

A l’été 2022, le RC Lens a eu le nez en allant chercher Brice Samba à Nottingham Forrest. Immédiatement, le gardien français s’est imposé chez les Sang et Or, devenant même le meilleur portier de la Ligue 1. A Lens, on ne doit donc pas regretter le transfert de Samba, lui qui a d’ailleurs fait de gros efforts pour venir. En effet, l’international français a renoncé à un gros salaire en Angleterre pour rejoindre le nord de la France.

Meilleur gardien de la Ligue 1 la saison dernière et nommé pour le Trophée Yachine, Brice Samba a impressionné avec le RC Lens. Arrivé à l’été 2022 chez les Sang et Or, l’ancien de Nottingham Forrest n’aura pas mis longtemps avant de s’imposer comme l’un des cadres de Franck Haise, qui l’a d’ailleurs nommé capitaine cette saison suite au départ de Seko Fofana.

Mercato : L’été de tous les records pour le RC Lens https://t.co/PG2FUyhAdP pic.twitter.com/zAgtdjCdN1 — le10sport (@le10sport) September 6, 2023

« Lens a bien fait les choses dans l’approche, les discussions »

En 2022, le RC Lens aura déboursé près de 5M€ pour recruter Brice Samba à Nottingham Forrest. Revenant sur son transfert, le gardien de 29 ans explique pour So Foot : « Lens a bien fait les choses dans l’approche, les discussions. Il y a eu un appel avec le coach, avec Flo Ghisolfi, un projet de jeu présenté clairement… Ça a été décisif, parce que si on est francs, il fallait en avoir pour quitter l’Angleterre alors que j’allais être titulaire en Premier League. Je pense que peu de joueur auraient pris cette décision à ma place. Mais pourquoi Lens ? D’abord parce que le jeu. Je me souviens avoir vu un Marseille-Lens en septembre 2021 et m’être dit : « Oh, c’est quoi cette équipe ? ». Tout était super fluide. Ensuite, parce que le public. J’avais joué un amical avec l’OM à Bollaert en juillet 2013 et j’en gardais un énorme souvenir ».

« Financièrement, j’allais gagner trois fois plus à Nottingham »