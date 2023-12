Il recale l'ASSE en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Laurent Batlles a été démis de ses fonctions sur le banc de l'ASSE, Olivier Dall'Oglio va le remplacer afin de redresser la barre après cinq défaites consécutives en Ligue 2. Néanmoins, avant de trouver son nouvel entraîneur, le club du Forez a enchaîné plusieurs refus, à commencer par celui de Frédéric Antonetti qui affirme n'avoir aucune envie de travailler avec Bernard Caïazzo, co-propriétaire du club.

Antonetti recale l'ASSE...

« J’ai été contacté par Saint-Étienne. Pas plus tard qu’il y a trois jours. On me harcelait parfois. Je n’y retourne pas parce que les conditions ne sont pas réunies. Maintenant, je crois beaucoup en Saint-Étienne. Parce que pour y avoir vécu pendant trois ans, c’est un potentiel énorme. Mais ça doit être bien géré. Comme je dis, le travail. Les conditions ne sont pas réunies pour que je retourne à Saint-Étienne. C’est-à-dire que moi, je ne travaillerai jamais avec Monsieur Caïazzo. Je dis "monsieur", mais je devrais juste dire Caïazzo », lance-t-il dans une premier temps sur le plateau du Canal Football Club .

... à cause de Caïazzo