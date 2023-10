Il postule pour devenir l’entraîneur, que doit faire l’OM ?

La rédaction

Pablo Longoria ne cesse de voir les entraîneurs se succéder à l’OM pour des raisons diverses et variées. Le dernier en date est son ami Marcelino, remplacé la semaine dernière par Gennaro Gattuso. Ancien joueur de l’OM, Brandão a passé ses diplômes d’entraîneur et a ouvertement interpellé la direction pour devenir le manager de l’équipe. Que doit décider le président ? C’est notre sondage du jour !

Depuis le début de l’ère Pablo Longoria à la présidence de l’OM à l’hiver 2021, les entraîneurs se sont succédés sur le banc de touche. De Jorge Sampaoli à Gennaro Gattuso en passant par Igor Tudor et Marcelino, le groupe marseillais a vu quelques entraîneurs. Néanmoins, une candidature officielle a été déposée… par Brandão !

Brandão dépose sa candidature

Le 19 septembre dernier, alors que l’OM allait témoigner du départ de son entraîneur Marcelino le lendemain en raison des menaces proférées par les supporters du club envers le comité de direction présidé par Pablo Longoria, Brandão se disait « prêt » à entraîner en expliquant en outre très bien connaître la Ligue 1 en attestent ses sept titres remportés à l’OM et à l’ASSE. Pour Foot Mercato , l’ancien attaquant de l’OM a postulé pour le poste d’entraîneur. « Moi, Brandão, champion avec l’Olympique de Marseille, j’ai été responsable de buts décisifs pour remporter plusieurs titres pour mon équipe. Faites-moi encore confiance. Je redonnerai de la joie et de la confiance à l’équipe. Ce sera un travail difficile, mais je sais que j’en ai le potentiel ».

«Je suis la personne qui manque à votre équipe !»

En outre, et alors que Gennaro Gattuso n’est même pas officiellement l’entraîneur de l’OM depuis une semaine, Brandão estime être la personne adéquate afin d’apporter ce qu’il manque à l’équipe. « Avez-vous déjà pensé qu’il manquait peut-être quelqu’un pour diriger l’équipe avec l’expérience et la mentalité d’un champion ? Je suis la personne qui manque à votre équipe ! Vous pouvez me faire confiance, car je suis sûr que l’Olympique de Marseille remportera encore des titres avec moi à la tête de l’équipe ! Tous unis par un seul objectif : la victoire ! ».

