«Il pète les plombs», un transfert explosif à l’OM ?

Actuellement au LOSC, Edon Zhegrova ne devrait vraisemblablement pas s’éterniser chez les Dogues lors de ce mercato estival. L’ailier de 26 ans serait ainsi invité à aller voir ailleurs. Mais où rebondira le Lillois ? Alors que certains fans de l’OM ne diraient pas non pour une arrivée de Zhegrova, voilà que ça a tout l’air d’être une très mauvaise idée.

Du côté de l’OM, on cherche désormais à se renforcer offensivement. En plus d’un buteur pour épauler Amine Gouiri, un ailier est également désiré par la direction olympienne. Pour cela, le club phocéen a notamment été annoncé sur les traces de Malick Fofana ou encore Igor Paixao. Deux dossiers complexes qui pourraient inciter l’OM à se pencher sur d’autres solutions. Et si l’heureux élu se nommait Edon Zhegrova, dont le LOSC ne semble plus vouloir ?