«Il nous ment» PSG et Coupe du monde, il pourrait tout rater

À quelques mois de la Coupe du monde, les joueurs qui espèrent y participer jouent gros en cette deuxième partie de saison. C’est notamment le cas d’un international français dont les performances sont en baisse dernièrement. Un joueur dont le nom a souvent été cité du côté du PSG, mais qui pourrait finalement tout perdre.

En grandes difficultés ces dernières semaines, l’AS Monaco a mis fin à série de quatre défaites consécutives en Ligue 1 samedi sur la pelouse du Havre (0-0). Depuis sa victoire face au PSG (1-0) le 29 novembre dernier, le club de la Principauté ne s’est en revanche plus imposé en championnat et jouera sa qualification pour le prochain tour de la Ligue des champions mercredi contre la Juventus, après avoir été écrasé par le Real Madrid (6-1) la semaine dernière.

« Il va falloir qu'il se réveille Akliouche » « Il y a des joueurs dans cette équipe-là qui nous mentent. Zakaria c’est un menteur, Akliouche c’est un énorme menteur », a déclaré Walid Acherchour dans Génération After sur RMC à la veille de cette rencontre. « On aime beaucoup Akliouche, mais il nous ment sur le terrain. Je ne dis pas qu’il triche mais il nous ment à chaque fois qu’il a le ballon, il va faire deux trois prises de balle à la 60ème minute quand il y a 2-0. Il va falloir qu'il se réveille Akliouche. »