«Il faut se méfier» : Mbappé fait paniquer le PSG

Longtemps annoncé sur le départ, Kylian Mbappé a finalement décidé de rester au PSG après avoir été réintégré au groupe de Luis Enrique. Cependant, il n’a toujours pas prolongé son contrat ce qui laisse donc planer le doute sur son avenir à Paris, comme l’explique Damien Degorre, très prudent lorsqu’il s’agit d’évoquer le feuilleton Mbappé.

Le feuilleton Mbappé aura de nouveau été au cœur du mercato du PSG. Finalement, l'attaquant parisien est resté au sein du club de la capitale, sans toutefois prolonger son contrat qui s'achève en juin prochain. Et pour Damien Degorre, journaliste de L'EQUIPE , c'est loin d'être terminé.

«Ce que j’ai vécu avec Mbappé me fait dire qu’il faut se méfier»

« Début juillet, Mbappé avait trois semaines pour prolonger ou partir. On est début septembre, il n’a pas prolongé et il est toujours là et il va peut être partir libre. Ce que j’ai vécu avec Mbappé me fait dire qu’il faut se méfier », explique le journaliste sur le plateau de La Chaîne L’EQUIPE , avant de poursuivre.

«Il fera ce qu’il voudra au final»