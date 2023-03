«Il fallait que je le fasse», il justifie sa grande décision avec le PSG

La rédaction

Carlos Soler est arrivé au PSG le 1er septembre 2022, lors de la dernière journée du mercato, en provenance du FC Valence. L'Espagnol, qui n'avait alors jamais changé de club, n'a pour l'instant pas encore réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable. Cependant, il a raconté son arrivée au PSG, et du bonheur que cela lui a procuré.

Arrivé l'été dernier contre 23M€ en comprenant les bonus, Carlos Soler a débarqué dans la peau d'un remplaçant. Chose qu'il ne connaissait pas à Valence, lui qui était le capitaine du club, en plus d'être adulé par ses supporters. Une adaptation difficile donc, mais au micro d'Alexandre Ruiz et de Free Ligue 1 , l'Espagnol semble heureux d'avoir choisi le PSG.

« Choisir ce qui me rendait le plus heureux »

Carlos Soler, le milieu de terrain du PSG explique l'état d'esprit dans lequel il était avant de recevoir l'offre du PSG : « Mes parents ont été super respectueux dans le sens où ils m’ont laissé libre de mon choix, évidemment, et de choisir ce qui me rendait le plus heureux à ce moment-là. Et il y a eu l’appel de Paris, qui voulait parier sur moi. »

« Il fallait que je le fasse »