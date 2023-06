Il dit non au PSG et lance un ultimatum XXL

Axel Cornic

Luis Campos travaille d’arrache-pied pour boucler un énorme mercato estival au Paris Saint-Germain, sachant que de son propre aveu le dernier a été extrêmement décevant. Ainsi, il multiplierait les pistes et serait notamment sur les traces de Federico Chiesa, ailier de la Squadra Azzurra et de la Juventus... dont l’avenir est des plus flous.

Avec la récente annonce de Kylian Mbappé, toutes les certitudes du PSG se sont effondrées. Désormais, personne ne peut dire si la star française sera encore à Paris la saison prochaine, puisque ce danger de le perdre libre dans un an, plane sur le club. Ainsi, Luis Campos se prépare à toute éventualité...

Le nouveau rêve fou du PSG

Récemment, une nouvelle piste prestigieuse a fait surface en Italie, avec Federico Chiesa. Considéré comme l’un des plus grands talents du football italien, l’ailier de 25 ans a récupéré d’une grave blessure au genou cette saison et n’a pu disputer qu’une trentaine de matchs toutes compétitions confondues. Cela n’a pas refroidi le PSG, qui serait particulièrement intéressé par son profil à en croire La Gazzetta dello Sport .

La Juventus a déjà stoppé Liverpool

D’après les informations du quotidien, un club serait déjà passé à l’action et il s’agirait de Liverpool. Une offre entre 40 et 45M€ serait vraisemblablement arrivée sur le bureau des dirigeants bianconeri... qui l’auraient rapidement refusée. L’idée à la Juventus serait en effet de poursuivre avec Chiesa, même si une offre supérieure à 60M€ pourrait faire basculer les choses. Une prolongation serait ainsi en discussion et l’international italien aimerait imiter un certain Kylian Mbappé, en devenant le pilier central de la Juve tant au niveau du statut que du salaire.

