Il annonce la prochaine signature de l'OM

Depuis le départ de Javier Ribalta, l'OM cherche un nouveau directeur sportif. Plusieurs pistes ont été étudiées, mais Pablo Longoria a toutefois rapidement jeté son dévolu sur Medhi Benatia. Et après de longues négociations, rendues compliquées par son statut d'agent de joueurs, l'ancien défenseur central est plus proche que jamais de débarquer dans l'organigramme marseillais.

La réunion houleuse entre certains groupes de supporters et la direction de l'OM avait tourné au fiasco, poussant au départ Marcelino et Javier Ribalta. Gennaro Gattuso est arrivé au poste d'entraîneur, mais Pablo Longoria cherche toujours un directeur sportif qui devrait être Medhi Benatia comme le confirme Thibaud Vézirian.

« J’ai obtenu les informations jeudi après-midi. Confirmation, d’après des personnes qui étaient avec lui ces derniers jours à l’étranger, que tout se déroulait pour se finaliser parfaitement et qu’il était attendu ces prochains jours à Marseille », révèle le journaliste au micro de TeamFootball , avant d'assurer que l'arrivée de Medhi Benatia est très proche.

Benatia arrive à l'OM