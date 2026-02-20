Habib Beye est le nouvel entraîneur de l'OM, ces raisons qui ont poussé à le choisir plus qu'un autre

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu'on parlait d'un projet long terme à l'OM pour Roberto De Zerbi, l'Italien ne sera finalement resté qu'un an et demi. Après la lourde défaite (5-0) face au PSG, l'entraîneur s'en est allé et la question était de savoir qui viendrait le remplacer. Plusieurs noms ont alors circulé pour venir entraîner l'OM, mais le choix s'est finalement porté sur Habib Beye. Une décision justifiée par différents points.

Ce vendredi soir, pour affronter Brest, l'OM va se présenter avec son nouvel entraîneur. En effet, après l'intérim de Jacques Abardonado face à Strasbourg, le successeur de Roberto De Zerbi est enfin arrivé. Ce mercredi soir, le club phocéen a officialisé la nomination de son nouvel entraîneur, annonçant ainsi Habib Beye, lui qui a paraphé un contrat jusqu'en 2027 avec Marseille. Au cours des derniers jours, de nombreux noms avaient pu circuler pour venir entraîner l'OM comme Igor Tudor, Xabi Alonso ou encore Eric Chelle, mais c'est donc Habib Beye qui a été l'heureux élu.

« Un lien historique avec l’OM » Mais pourquoi Habib Beye plus qu'un autre pour entraîner l'OM ? Après la nomination de ce dernier, on a eu quelques éléments de réponse. Dans un premier, Frank McCourt a confié pour les médias du club phocéen : « La nomination d’Habib Beye, entraîneur de haut niveau qui entretient également un lien historique avec l’OM, nous recentre sur les défis qu’il nous reste à relever d’ici à la fin de la saison ».