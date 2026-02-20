Habib Beye est le nouvel entraîneur de l'OM, ces raisons qui ont poussé à le choisir plus qu'un autre

Alors qu'on parlait d'un projet long terme à l'OM pour Roberto De Zerbi, l'Italien ne sera finalement resté qu'un an et demi. Après la lourde défaite (5-0) face au PSG, l'entraîneur s'en est allé et la question était de savoir qui viendrait le remplacer. Plusieurs noms ont alors circulé pour venir entraîner l'OM, mais le choix s'est finalement porté sur Habib Beye. Une décision justifiée par différents points.
Ce vendredi soir, pour affronter Brest, l'OM va se présenter avec son nouvel entraîneur. En effet, après l'intérim de Jacques Abardonado face à Strasbourg, le successeur de Roberto De Zerbi est enfin arrivé. Ce mercredi soir, le club phocéen a officialisé la nomination de son nouvel entraîneur, annonçant ainsi Habib Beye, lui qui a paraphé un contrat jusqu'en 2027 avec Marseille. Au cours des derniers jours, de nombreux noms avaient pu circuler pour venir entraîner l'OM comme Igor Tudor, Xabi Alonso ou encore Eric Chelle, mais c'est donc Habib Beye qui a été l'heureux élu.
« Un lien historique avec l’OM »
Mais pourquoi Habib Beye plus qu'un autre pour entraîner l'OM ? Après la nomination de ce dernier, on a eu quelques éléments de réponse. Dans un premier, Frank McCourt a confié pour les médias du club phocéen : « La nomination d’Habib Beye, entraîneur de haut niveau qui entretient également un lien historique avec l’OM, nous recentre sur les défis qu’il nous reste à relever d’ici à la fin de la saison ».
« Notre volonté de recruter un technicien doté du... »
Ensuite, c'est Medhi Benatia qui a expliqué concernant la nomination d'Habib Beye : « Le choix d’Habib Beye comme nouvel entraîneur de l’OM s’inscrit pleinement dans notre volonté de recruter un technicien doté du leadership nécessaire pour prendre en main un groupe qui doit, bien évidemment, être remobilisé après une période sportive compliquée. Dès nos premiers échanges, il m’a semblé extrêmement engagé et totalement tourné vers la suite, avec des objectifs clairs pour tous : retrouver rapidement le chemin de la victoire, viser une place sur le podium de la Ligue 1 et tenter de remporter la Coupe de France afin d’offrir au peuple marseillais un trophée ».