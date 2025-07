Passé par l’Olympique de Marseille, Matteo Guendouzi évolue depuis 2023 à la Lazio, où il semble vraiment s’éclater. Mais l’international français pourrait bien être l’un des grands acteurs de ce mercato estival, avec un très gros transfert qui se dessine pour lui.

Il y a certains joueurs qu’on a du mal à oublier du côté de Marseille. C’est notamment le cas de Matteo Guendouzi , dont le profil semblait coller à la perfection avec l’ OM . Devenu rapidement l’un des grands chouchous du stade Vélodrome , le milieu de terrain a toutefois connu quelques problèmes avec son coach de l’époque et a finalement quitté le club, pour poursuivre sa carrière en Serie A .

L’aventure italienne de Guendouzi

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça se passe très bien pour lui. En seulement quelques saison et avec différents entraîneurs, il est devenu l’un des piliers de la Lazio. Son contrat va jusqu’en 2028 et il devrait sans aucun doute être l’un des cadres de Maurizio Sarri, récemment revenu au club pour prendre la place de Marco Baroni.