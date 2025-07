Grosse signature à l’OM, c’est validé en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’OM continue de s’activer sur le mercato. Après avoir annoncé les arrivées de CJ Egan-Riley et Facundo Medina, le club phocéen a officialisé la signature d’Angel Gomes dont le contrat au LOSC était arrivé à échéance. Un très joli coup à en croire Damien Perquis qui apprécie le profil du milieu de terrain anglais.

L’OM a déjà officialisé une troisième recrue ! Après les défenseurs centraux CJ Egan-Riley et Facundo Medina, respectivement arrivés libre en provenance de Burnley et prêté par le RC Lens, le club phocéen a obtenu la signature d’Angel Gomes. Libre après la fin de son contrat au LOSC, le milieu de terrain anglais s’engage donc à l’OM et pour Damien Perquis il s’agit d’un très joli coup.

Angel Gomes, c’est validé par Perquis « Le seul point négatif que je peux soulever, ce sont ses blessures. Si on se focalise sur les qualités intrinsèques du joueur, je valide totalement. C’est une plus-value pour le milieu de terrain. Le peu que j’en ai vu notamment à Lille, j’ai beaucoup aimé », s’enflamme-t-il au micro de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.