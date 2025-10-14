Gros transfert en 2026, le détail qui peut plomber le PSG !

Axel Cornic

Véritable révélation de la saison dernière, Manu Koné s’est rapidement fait un nom. Et ce n’est pas seulement le cas en Serie A avec son club de l’AS Roma, puisque le milieu de terrain est également devenu l’un des favoris de Didier Deschamps en équipe de France. Et cela ne semble pas avoir échappé au Paris Saint-Germain...

Il pourrait y avoir un autre international tricolore à Paris. Ce lundi, la presse italienne a relancé le mercato du PSG en annonçant l’une des priorités de l’été 2026. Il s’agirait vraisemblablement de Manu Koné, devenu en une seule saison l’un des meilleurs milieux de Serie A.

Le PSG veut Koné D’après les informations de Il Corriere dello Sport, Manu Koné aurait totalement séduit Luis Enrique, qui en aurait fait sa grande priorité pour le prochain mercato estival. Une grosse offre d’une valeur de 60M€ serait même en préparation, pour tenter de faire trembler l’AS Roma, qui aimerait garder l’international français.