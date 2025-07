Greenwood : Benatia prépare un gros coup pour le mercato de l’OM !

Buteur ce samedi face à Gérone, Mason Greenwood en est déjà à 5 réalisations pendant la préparation de l’OM. L’Anglais démarre donc très fort, mais voilà que du côté du club phocéen, on veut éviter à tout prix une dépendance trop forte à l’ancien de Manchester United. C’est pour cela que le recrutement d’un ailier gauche est aujourd’hui l’une des grandes priorités de Medhi Benatia à l’OM.

Comme l’explique La Provence, l’ OM veut vraiment recruter un ailier gauche cet été afin d’en faire le pendant de Mason Greenwood , bien installé à droite. Ainsi, Medhi Benatia ferait actuellement tout son possible pour trouver l’heureux élu. Une quête toutefois très complexe pour le directeur du football à l’ OM . En effet, alors que le club phocéen a été annoncé sur les rangs pour Igor Paixao ( Feyenoord ) et Malick Fofana ( OL ), ces dossiers semblent petit à petit s’éloigner.

Greenwood en forme et intransférable !

Si l’OM ne veut pas se retrouver dépendant de Mason Greenwood, le club phocéen peut tout de même compter sur un Anglais très en forme durant cette préparation. « Oui, il a été top. Il s’est présenté encore sous son meilleur visage. On a un autre Mason cette année. On sent les fruits de sa première saison à l’OM. Il a gagné en régularité, il a travaillé pendant les vacances. S’il continue comme ça… Il est plus fort que les autres », a expliqué Roberto De Zerbi ce samedi après la victoire contre Gérone. Greenwood frappe fort durant cette préparation et il va falloir confirmer durant la saison. Et il n’y a aucun doute à avoir, le numéro 10 de l’OM sera là puisque la direction olympien l’a déclaré intransférable, n’ayant pas l’intention d’écouter les offres cet été.