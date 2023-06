Galtier - OM : Il balance le verdict en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il y a quelques jours, le PSG annonçait à Christophe Galtier son départ, un an après son arrivée. Immédiatement après, plusieurs rumeurs sont apparues sur le technicien. Certains médias l'annoncent au Napoli, tandis que d'autres le verraient à l'OM. Mais selon Jérôme Rothen, les chances de le voir porter le survêtement marseillais sont faibles, voire quasi-nulles.

C'est terminé pour Christophe Galtier. Le technicien français ne retrouvera pas sa place à la reprise en juillet prochain. Il l'a appris, mardi dernier, au cours d'une réunion avec Luis Campos, conseiller sportif du PSG. Immédiatement après la diffusion de cette information, certains médias ont annoncé Galtier à travers l'Europe. En Italie, on le voit comme le successeur de Luciano Spalletti au Napoli. Certains le voient du côté de l'OM. Natif de Marseille, le technicien pourrait avoir les épaules pour prendre la succession d'Igor Tudor. Mais pour Jérôme Rothen, ce scénario apparaît comme invraisemblable.





« C'est impossible »

« Galtier à l'OM ? Je trouve ça étonnant. D’une année sur l’autre, sans avoir un club entre les deux, c’est impossible. Je ne comprends pas, t’as défendu le PSG et pour un Marseillais ce n’était pas facile. Et là tu vas aller à l’OM ? » a confié l'ancien joueur du PSG ce vendredi soir. Selon lui, Galtier pourrait prendre du recul avec le football pendant plusieurs mois. Surtout que le technicien n'a pas été épargné par les critiques et les polémiques au cours de son année au sein de la capitale française.

« Il a peut-être besoin de se régénérer »