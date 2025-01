«Fous le camp» : L'incroyable histoire derrière son transfert au PSG !

Thomas Bourseau

Le PSG a fait capoter les plans de Middlesbrough il y a neuf ans de cela, ou presque. En effet, le club anglais s'était mis d'accord avec Thomas Meunier pour un transfert. Toutefois, le club parisien fut irruption dans l'opération et changea le cours de la carrière du défenseur belge.

En plein Euro avec la Belgique en 2016, Thomas Meunier a vu sa carrière prendre une autre tournure que celle escomptée. En effet, l'international belge devait initialement rejoindre l'Angleterre et Middlesbrough. « D'abord, j'ai un accord avec Middlesbrough. Le directeur technique était Victor Orta qui est maintenant à Séville. Il me chauffe, il m'envoie l'offre et mon agent me dit : « Ecoute, c'est quand même pas trop mal ». Sportivement, c'était peut-être un poil meilleur que Club Bruges, mais ce n'est pas le club le plus sexy d'Angleterre non plus donc je me tâtais ».

«Mec, tu ne signes pas à Middlesbrough, on va au PSG»

Cependant, comme l'actuel défenseur du LOSC l'a confié à Winamax TV, le PSG est entré dans la danse et a bouleversé son été et sa carrière par la même occasion. « Le jour d'après, mon agent me téléphone et me dit : « Mec, tu ne signes pas à Middlesbrough, on va au PSG. Va trouver ton entraîneur et demande lui si tu peux partir ». On fait les tests physiques et tout, ils envoient un avion ».

«On s'en fout, vas-y, casse toi»

Au final, grâce au son ancien sélectionneur Marc Wilmots, Thomas Meunier a reçu le feu vert de se rendre à Paris pour y signer son contrat. Une permission donnée par le coach avec un langage un peu feutré. « On était à Bordeaux à ce moment-là, notre camp de base était à Bordeaux pendant l'Euro et je cours dans le couloir et je lui dis je te rappelle. J'ai trouvé Marc Wilmots, ancien joueur de football, il sait comment ça fonctionne. Il sait aussi qu'il y a des opportunités qu'il ne faut jamais refuser ou bloquer. Il aurait été responsable de la non signature au Paris Saint-Germain. Il m'a dit : « Hey, fous le camp, ils envoient l'avion quand ? On s'en fout, vas-y, casse toi ». Je n'ai pas hésité, ils ont envoyé l'avion, on y a été, j'ai signé et je suis rentré, l'affaire était réglée ».