Fiasco assuré pour le prochain transfert du PSG, la mèche est vendue

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG accélère pour recruter Marco Asensio dont le contrat au Real Madrid prend fin le 30 juin. L'international espagnol pourrait donc débarquer libre à Paris, ce qui ne serait pas une première pour le club de la capitale depuis l'arrivée de QSI en 2011. Néanmoins, cela ne s'est quasiment jamais traduit par une réussite...

A l'approche du mercato, le PSG est déjà très actif en coulisses et prépare de gros transferts à l'image des pistes menant à Bernardo Silva, Manuel Ugarte ou encore Lucas Hernandez. Cependant, Luis Campos souhaite également tenter des coups plus abordables avant de ne pas entamer tout le budget. Ainsi, des joueurs libres pourraient débarquer afin de ne pas débourser d'indemnité de transfert. Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les discussions avec Marco Asensio avancent bien. L'international espagnol ne serait évidement pas le premier joueur libre à débarquer au PSG depuis 2011, date à laquelle le club est passé sous pavillon qatari, mais cela ne s'est rarement bien terminé. Retour sur les joueurs arrivés libre au sein du club de la capitale.

Ramos, Messi... L'orgie de stars est un échec

Ces dernières saisons, le PSG est devenu un spécialiste pour relancer les stars sur le déclin. En 2021, ce sont ainsi Sergio Ramos et Lionel Messi qui débarquent après avoir quitté respectivement le Real Madrid et le FC Barcelone. Et le bilan n'est pas reluisant. En effet, bien que l'Espagnol réalise une deuxième saison plus aboutie que la première, ce qui pourrait déboucher sur une prolongation de contrat, le cas de l'Argentin est bien différent. Très discret lors de sa première saison au PSG, Lionel Messi a laissé penser qu'il avait retrouvé son meilleur niveau avant la Coupe du monde. Mais ses prestations en 2023 confirment que son passage à Paris est un échec.



Au cœur d'un été qui deviendra historique, le PSG attire Daniel Alves en 2017, quelques semaines avant le transfert retentissant de son ami Neymar. Malgré quelques coups d'éclat, le Brésilien ne retrouvera jamais le niveau qui lui avait permis de s'imposer comme une référence mondiale à son poste au FC Barcelone et quittera le club deux ans plus tard. Entre temps, en 2018, Gianluigi Buffon a également débarqué libre après avoir quitté la Juventus où il évoluait depuis 2001. Mais pas pour longtemps. Et pour cause, après une saison, marquée par sa boulette contre Manchester United, la légende italienne retournera à Turin.



Enfin, il reste le cas David Beckham, différent de ceux cités précédemment. Le Spice Boy débarque effectivement en janvier 2013, seulement un an et demi après le rachat du PSG par le Qatar. Et bien que sur le plan sportif, le passage du légendaire numéro 7 de Manchester United ne restera pas dans les annales du club parisien, le projet QSI a toutefois grandit avec David Beckham dont l'aura aura propulsé le PSG dans une autre dimension.

Ben Arfa, Wijnaldum, Diarra... Les opportunités qui tournent au fiasco

Néanmoins, le PSG a également tenté le coup avec des joueurs libres moins réputés. Ainsi, en 2016, alors qu'il sort de la meilleure saison de sa carrière, Hatem Ben Arfa débarque à Paris à l'issue de son contrat avec l'OGC Nice. L'issue, tout le monde la connaît. Après une première saison insipide, l'ancien joueur de l'OM va même partir au clash avec son club et ne jouera pas du tout la saison suivante avant de partir en 2018 et de régler son différend avec le PSG devant les tribunaux.



Quelques mois plus tard, le PSG va retenter le coup avec un international français libre. En janvier 2018, Lassana Diarra rejoint donc le club de la capitale en provenance d'Al-Jazira. Si le milieu de terrain avait laissé une très belle impression avec l'OM la saison précédente, il arrive à Paris à court de forme et ne retrouverait jamais son niveau, avant de partir à le retraite un an plus tard.



En 2019, c'est un international espagnol qui débarque libre en provenance de Manchester United. Ander Herrera signe effectivement au PSG. Et bien que son passage soit loin d'être un fiasco, l'ancien milieu de terrain de l'Athletic Bilbao ne s'imposera jamais réellement à Paris. Tout comme Georginio Wijnaldum. Solide milieu de terrain de Premier League, le Néerlandais débarque en provenance de Liverpool, mais après seulement une saison, il sera finalement prêté à l'AS Roma où il s'est gravement blessé et devrait donc revenir au PSG. Enfin, Gianluigi Donnarumma est également arrivé libre en 2021. Mais pour l'Italien, impossible de parler de fiasco malgré une première saison délicate. Mais l'ancien portier de l'AC Milan a largement le temps d'inverser la tendance.