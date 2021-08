Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Troyes pense à Landre

Publié le 22 août 2021 à 20h05 par Alexis Bernard mis à jour le 22 août 2021 à 20h16

Libre de tout contrat, Loïck Landre est dans les petits papiers de l’ESTAC.

Le promu troyen continue son mercato. Et jusqu’au 31 août, Laurent Batlles va tenter d’affiner son effectif pour l’opération maintien lancée par ses dirigeants. En défense, le profil de Loick Landre - ancien pensionnaire du PSG, du RC Lens et du Nimes Olympique - est actuellement étudié. Libre de tout contrat, il dispose d’expérience de la Ligue 1 et d’une polyvalence intéressante pour Troyes.