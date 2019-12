Foot - Mercato - Real Madrid

EXCLU - Mercato - Real Madrid : La nouvelle priorité de Zidane

Publié le 17 décembre 2019 à 16h10 par Alexis Bernard

A l’approche du mercato hivernal, le Real Madrid et Zinédine Zidane ciblent un poste défensif en priorité.

Le Real Madrid souhaite procéder à des ajustements durant le mercato d’hiver. Si le profil de Paul Pogba plaît toujours autant, Zinedine Zidane a également placé le recrutement d’un défenseur dans la liste des priorités. Selon nos informations, Madrid chercherait activement un latéral droit pour cet hiver. Aucune piste madrilène n’a encore filtré mais les énergies du club se tournent de plus en plus vers la recherche de ce joueur de couloir. De son côté, Alvaro Odriozola, doublure de Dani Carvajal, pourrait prendre la porte. Plusieurs clubs en Europe, et notamment en Italie (Inter Milan), surveillent sa situation.