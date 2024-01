EXCLU - Mercato - PSG : Rebondissement dans le dossier Renato Sanches

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Prêté par l’AS Rome pour la saison 2023-2024, Renato Sanches est proche de la sortie depuis le début du mercato d’hiver. Mais selon nos sources, les chances de le voir rester sont désormais importantes. Le PSG ne devrait pas avoir à gérer ce dossier.

9 matchs, 1 but. Le bilan de Renato Sanches à l’AS Rome est très loin des espérances placées sur le milieu de terrain. Prêté par le PSG pour se relancer en Serie A, le Portugais de 26 ans est dans une impasse depuis plusieurs mois. Pris en grippe par José Mourinho, il a même été placé sur la liste des départs pour ce mercato d’hiver. Rome aurait tenté de mettre fin à son prêt. Mais le départ surprise de José Mourinho change la donne dans le dossier Renato Sanches.

Une seconde chance envisagée

Même si les dirigeants romains sont mécontents des prestations des performances de Renato Sanches, ils semblent prêts à envisager de lui accorder une seconde chance. Selon nos informations, la tendance du dossier est désormais à un statut quo pour le Portugais. Le changement d’entraîneur contribue énormément à cela. Mais également le peu d’opportunités capable de satisfaire toutes les parties d’ici la fin du mois de janvier…

Retour à Paris impossible

L’AS Rome, qui a évoqué la possibilité de casser le prêt de Renato Sanches, s’est heurté au mur parisien. En effet, du côté du PSG, le Portugais n’entre clairement plus dans les plans du club. Un retour dans la Capitale est impossible. Il lui reste donc cinq mois pour se relancer et tenter de s’ouvrir le plus de portes possibles pour l’été à venir et un mercato estival qui devrait sceller son départ.