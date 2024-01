Mercato - PSG : Une star du tennis se mêle au feuilleton Mbappé !

Pierrick Levallet

Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, la star de 25 ans n'a toujours pris aucune décision pour son avenir. Le feuilleton commence d'ailleurs à alerter le sport français. Richard Gasquet a alors interpellé la formation parisienne pour le capitaine de l'équipe de France.

Le feuilleton Kylian Mbappé ne cesse d’agiter le mercato. La star de 25 ans arrive en fin de contrat avec le PSG et personne ne sait encore ce qu’elle a prévu de faire pour son avenir. Le club de la capitale espère voir l’international français prolonger, comme ce fut le cas en mai 2022. Mais le capitaine de l’équipe de France aurait d’autres options sur la table.

Mercato - PSG : Accord annoncé pour Mbappé ! https://t.co/sUo9pHfg8B pic.twitter.com/nCVsHZNSwN — le10sport (@le10sport) January 22, 2024

Le feuilleton Mbappé commence à alerter le sport français

Kylian Mbappé continue notamment d’être annoncé du côté du Real Madrid. Florentino Pérez se montre néanmoins prudent sur ce dossier afin d’éviter une nouvelle désillusion avec le champion du monde 2018. Cette affaire alerte également les autres personnalités du sport français. Richard Gasquet s’est notamment mêlé du feuilleton.

«Ce serait difficile de perdre un joueur comme lui»