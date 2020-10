Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato - OL : Reine-Adélaïde tout proche du Hertha Berlin !

Publié le 1 octobre 2020 à 19h38 par Alexis Bernard

Après l’offensive du Hertha Berlin, et malgré le vif intérêt de Rennes, Jeff Reine-Adélaïde se rapproche grandement de l’Allemagne.

Chassé par le Stade Rennais, qui a transmis une très belle offre à l’Olympique Lyonnais, Jeff Reine-Adélaïde est convaincu par le projet breton et souhaitait vivement voir son avenir s’écrire aux côtés de Julien Stéphan. Mais la situation semble tourner à l’avantage du Hertha Berlin.

Rennes finalement battu ?