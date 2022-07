Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Duel final Newcastle / Bayer Leverkusen pour Virginius

Publié le 16 juillet 2022 à 20h50 par Alexis Bernard

Attaquant très prometteur du football français et du FC Sochaux, Alan Virginius est sur le départ. Selon nos informations, un duel final s’organise entre Newcastle et le Bayer Leverkusen.

Après un Euro U19 de haut-niveau, Alan Virginius récolte ce qu’il a pu semer ces derniers mois. Courtisé par de nombreux clubs étrangers, l’attaquant du FC Sochaux est proche d’un départ. Comme l’a révélé le10sport.com en exclusivité, des écuries comme Anderlecht, Newcastle, Bruges et le Bayer Leverkusen sont dans la danse. Mais à l’heure où nous écrivons ces lignes, c’est un duel final de haut-vol qui se prépare. D’un côté, il y a Newcastle. Les Magpies sont prêts à transmettre une offre comprise entre 5 et 10 millions d’euros à Sochaux. Une offensive qui pourrait être rapide. Mais le Bayer Leverkusen est toujours dans le coup et se tient prêt à répliquer.

[Highlights 🎥]Alan Virginius (@AVirginius_) - FC Sochaux-Montbéliard Slovaquie 🇸🇰 - France 🇫🇷 (Euro U19)Prestation XXL - 2 buts - 1 passe déLes sprints 🥵🥵🥵 pic.twitter.com/5KTyecv15q — Stadiumito (@stadiumito) June 18, 2022

A 19 ans, Alan Virginius se tient prêt pour le grand saut. S’il n’a pas encore pleinement explosé sur la scène française, ses qualités sont évidentes et son potentiel ne demande qu’à éclore dans les années à venir. Reste à savoir qui de Newcastle ou de Leverkusen sera le plus convaincant..