Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Du beau monde sur Chouiar (Dijon)

Publié le 18 décembre 2019 à 16h17 par Alexis Bernard

Recruté l’été dernier par Dijon, Mounir Chouiar est déjà sous haute surveillance. Et notamment du côté de l’Italie.

Dijon a sorti le chéquier pour Mounir Chouiar, en toute fin du dernier mercato estival. Un transfert à près de 4 millions d’euros (plus Jules Keita, qui a pris la direction du RC Lens) puis des débuts remarquables en Ligue 1, avec déjà deux buts inscrits en treize rencontres disputées. A 20 ans, Mounir Chouiar ne passe plus inaperçu et selon nos informations, plusieurs écuries étrangères sont déjà sur le coup. En Italie, la Sampdoria et la Fiorentina sont très attentives à son évolution. Un dossier pour le prochain mercato estival, pas pour cet hiver.