EXCLU - Mercato : Ça s’agite autour de Kenny Lala (Olympiakos)

Publié le 27 avril 2022 à 16h20 par La rédaction

A l’Olympiakos depuis deux ans, Kenny Lala a réussi son pari et se retrouve courtisé à l’approche du mercato estival.

En optant pour l’Olympiakos le Pirée en février 2021, Kenny Lala a choisi de franchir le pas d’une aventure à l’étranger. Formé au Paris FC pour ensuite porter les couleurs de Valenciennes (2011-2015), du RC Lens (2015-2017) et du Racing Club de Strasbourg (2017-2021), le Français de 30 ans brille désormais en Grèce où il fait partir des meilleurs défenseurs du championnat. Des performances qui ne passent pas inaperçues et qui lui permettent d’être toujours surveillé par le marché, en France comme à l’étranger. Selon nos informations, plusieurs clubs ont déjà manifesté leur intérêt dans la perspective d’une opération à l’été. Et des écuries de Ligue 1 font partie du contingent... Reste à connaître la position de l’Olympiakos, avec qui il est en route pour second sacre de champion. De son côté, Kenny Lala est attentif aux propositions et n’exclurait pas un retour en France si une opportunité intéressante se présente.