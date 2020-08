Foot - Mercato - AS Monaco

EXCLU - Mercato - AS Monaco : Deux offres pour Aït-Nouri (Angers) !

Publié le 15 août 2020 à 11h50 par La rédaction

Activement courtisé par l’AS Monaco, Rayan Aït-Nouri a déjà fait l’objet de deux offres de la part de club étranger. Le protégé de Jorge Mendes est un dossier chaud.

Comme révélé par le10sport.com, l’AS Monaco a remis le dossier Aït-Nouri tout en haut de sa pile. Le club de la Principauté rêve de pouvoir s’offrir le petit joyau du football français, aujourd’hui à Angers. Un latéral gauche de 19 ans, plein de talent, qui reste toutefois dans les radars de beaucoup de clubs étrangers. Mais à ce jour, Angers aurait reçu deux offres fermes de transfert. La première a été faite par Wolverhampton, en Angleterre. La seconde par Valence, en Espagne. Ce n’est pas un hasard, ces deux clubs étant très proches de l’agent de Rayan Aït-Nouri, Jorge Mendes. En revanche, même si Manchester United et Manchester City surveillent le dossier, aucune proposition n’a été transmise de leur part. Si Monaco a une vraie carte à jouer, de par ses bonnes relations avec Jorge Mendes, le dossier devra se faire avec la concurrence étrangère et le jeu de la surenchère.