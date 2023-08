En guerre avec le Qatar, le boss du PSG a tranché pour son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé bat son plein, certaines tensions ont été observées entre Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. Les deux hommes n'arriveraient pas à cacher leurs différends en pleine période de mercato. Il y a quelques mois, le Portugais avait balayé d'un revers de main les rumeurs sur son départ. La donne a-t-elle changé ?

Arrivé durant l'été 2022 au PSG, Luis Campos est loin de faire l'unanimité. Son statut à part (il n'est pas sous contrat avec le club parisien) suscite des critiques de la part d'observateurs. Et pour se défendre, le conseiller sportif du PSG ne peut s'appuyer sur les réussites enregistrées lors des mercatos. Ses deux premières sessions de transferts ont laissé un goût amer aux supporters parisiens, mais aussi à Nasser Al-Khelaïfi. Les deux hommes auraient deux visions opposées, et ciblent des profils totalement différents. « On dit aussi que c’est un peu compliqué de son côté, avec Nasser Al-Khelaïfi. Il termine son mercato et on verra en septembre ce qu’il se passera » a confié Abdellah Boulma. De quoi relancer l'avenir de Luis Campos ?





Luis Campos a répondu sur son avenir

Interrogé par le journaliste il y a quelques mois, Luis Campos avait été clair au sujet de son avenir. « L’étau se resserrait d’une certaine manière sur Campos. On disait qu’il n’allait pas forcément rester la saison prochaine. J’avais contacté directement Campos qui m’avait balayé d’un revers de main cette information » a lâché Boulma lors d'un live organisé par MAC Space .

Le feuilleton Kylian Mbappé lié directement à son avenir ?