Éjecté par le PSG, il prépare son grand retour

Hugo Chirossel

Arrivé en janvier 2021 sur le banc du PSG, en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino n’a pas fait long feu au PSG. Un an et demi seulement après, l’entraîneur argentin a été démis de ses fonctions, ce qui a amené l’arrivée de Christophe Galtier. Sans poste depuis bientôt un an, l’ancien technicien de Tottenham pourrait très bientôt reprendre du service.

Après la saison décevante du PSG et notamment l’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, du mouvement est attendu PSG cet été. Pourtant, le club de la capitale avait déjà connu énormément de changements l’année dernière. En effet, Leonardo, ainsi que Mauricio Pochettino, avaient tous les deux laissé leur place à Luis Campos et Christophe Galtier.

Après son départ du PSG, Pochettino bientôt de retour ?

En ce qui concerne l’entraîneur argentin âgé de 51 ans, il n’a toujours pas retrouvé un poste depuis son départ du PSG, mais cela pourrait très bientôt être le cas. En effet, après s’être séparé de Thomas Tuchel, puis de Graham Potter récemment, Chelsea est à la recherche d’un nouvel entraîneur, et Mauricio Pochettino pourrait être l’heureux élu.

Pochettino se rapproche de Chelsea