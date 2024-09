Échec sur le mercato, grand regret pour le PSG et le Real Madrid ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG et le Real Madrid se sont longtemps disputé la signature de Leny Yoro. Si Paris a rapidement pris les devants l’hiver dernier, la préférence du joueur est allée au club merengue. Mais alors que le défenseur central de 18 ans s’est finalement engagé à Manchester United, le club espagnol ne s’inquiète pas tellement de cet échec.

L’un des gros dossiers du mercato estival aura été celui de Leny Yoro. Sortant d’une belle saison avec le LOSC, le défenseur central de 18 ans a logiquement été convoité par les plus grands clubs européens. Le PSG s’est immiscé très tôt dans le dossier, mais a essuyé les grandes exigences du club lillois en janvier dernier.

Le PSG et le Real Madrid se sont loupés pour Yoro

Rapidement, le Real Madrid a également débarqué dans ce dossier. Le club madrilène a surtout eu un gros avantage en ayant la préférence du joueur qui finalement, se sera engagé en faveur de Manchester United, qui a dépensé 68M€ pour le recruter. Comme l’a précisé Matteo Moretto, les Merengue ne souhaitaient pas craquer leur budget sur Leny Yoro cet été.

Le club madrilène n’a pas voulu forcer dans ce dossier

« En ce moment, le Real Madrid avait plus besoin de Yoro que de Davies, mais il a eu l'assurance de dire non, de ne pas aller sur le marché des transferts et de s'en tenir à ce qu'il a avec Antonio Rudiger, David Alaba et Eder Militao », a lâché le journaliste auprès de Football España.