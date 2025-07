Donnarumma - PSG : Le rendez-vous à l'étranger ?

Héros de l’épopée parisienne en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Le contrat de l’international italien se termine en effet dans moins d’un an et si des négociations sont en cours avec le Paris Saint-Germain, une prolongation se fait toujours attendre.

Donnarumma toujours dans le flou

Interrogé ces derniers mois, le gardien de but a toujours été assez clair, en disant que sa priorité était de poursuivre sa carrière au PSG. Mais pour le moment on attend toujours un accord, ce qui ne manque pas de faire parler à l’étranger. Plusieurs sources ont assuré d’ailleurs que des clubs comme Manchester City et le Bayern Munich garderaient un œil sur Donnarumma.