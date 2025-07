Donnarumma - PSG : L’annonce fracassante sur son avenir !

A un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma est à un tournant important pour son avenir. Si une prolongation n’est toujours pas exclue, un départ est devenu une réelle option pour la star du Paris Saint-Germain, qui aurait déjà quelques touches à l’étranger. Manchester City ou encore le Bayern Munich seraient en effet à la recherche d’un gardien de but.

C’est un dossier qui fait de plus en plus parler. Alors qu’une prolongation est évoquée depuis des mois, Gianluigi Donnarumma n’a toujours rien signé, ce qui jette un énorme froid sur son avenir. Car sans un accord, le PSG risque de revivre un nouvel épisode à la Kylian Mbappé , qui est parti libre vers le Real Madrid .

Un départ est possible

Dans quelques mois, le gardien de but pourrait bien ne plus être là et les dernières indiscrétions sur son avenir ne poussent pas à l’optimisme. D’après les informations de L’Equipe, la tendance ne serait pas très positive au sujet de la prolongation de Donnarumma. Et au sein du PSG une séparation semble être un scénario de plus en plus envisagé...