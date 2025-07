Donnarumma : L’offre du PSG fuite, c’est le clash ?

Axel Cornic

La prolongation de Gianluigi Donnarumma est l’un des gros feuilletons du moment, avec un accord qui se fait toujours attendre. Et cette situation ne manque pas de faire parler, surtout à l’étranger, où de plus en plus de clubs semblent lorgner sur le gardien de but parisien.

Véritable pilier de l’équipe, Gianluigi Donnarumma se retrouve à un point important de sa carrière. Il y a seulement quelques mois, il a remporté la Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière avec le PSG, mais voilà qu’il pourrait déjà partir. Car son contrat se termine dans moins d’un an et pour le moment, une prolongation semble encore être loin.

« Une rencontre est possible dans les prochains jours » Son avenir fait beaucoup parler et c’est notamment le cas en son pays natal l’Italie, où l’on assure toutefois que le capitaine de la Squadra Azzurra donne sa priorité au PSG pour le moment. « Gigio Donnarumma, fort d'une excellente saison, donnera la priorité au Paris Saint-Germain pour la prolongation de son contrat, qui expire dans un peu plus d'un an » a expliqué Alfredo Pedulla, avant d’ajouter : « Une rencontre est possible dans les prochains jours ».