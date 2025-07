Discussions secrètes, le PSG boucle un transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison à Reims durant laquelle il a très peu joué, Gabriel Moscardo était très convoité cet été, notamment en Espagne. Finalement, le milieu de terrain brésilien a décidé de rejoindre Braga où il est prêté une saison. Un choix notamment dicté par une discussion constructive avec Carlos Carvalhal, le coach de la formation portugaise.

Recruté pour 20M€ durant le mois de janvier 2024, Gabriel Moscardo n'a toujours pas joué au PSG. Prêté la saison dernière à Reims, il va de nouveau évoluer loin du club parisien puisqu'il a officiellement été prêté à Braga. Interrogé sur son choix, le milieu de terrain brésilien évoque une discussion crucial avec Carlos Carvalhal, le coach de la formation portugais.

Moscardo file à Braga « Oui, elle s'est très bien passée. J'ai déjà discuté avec le coach et toute l'équipe technique. La conversation a été très agréable, ils m'ont très bien accueilli. J'ai compris qu'ils avaient tous très envie de travailler et de gagner, et je m'identifie beaucoup à cela. C'est d'ailleurs ce qui m'a attiré dans ce projet : gagner ! (…) C'est un très bon projet, c'est un club qui se développe beaucoup, l'un des plus grands du Portugal, et c'est quelque chose de spécial pour moi. Maintenant, avec cet entraîneur, j'espère apprendre encore plus, donner le meilleur de moi-même et, avec mes coéquipiers, aider le club à atteindre ses objectifs », confie-t-il auprès des médias de Braga.