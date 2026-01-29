Des millions d’euros dépensés en plus et le PSG… fait des économies !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le PSG a décidé de s’activer pour ce mercato hivernal. L’effectif de Luis Enrique ayant quelques carences, l’entraîneur parisien peut désormais compter sur un joueur supplémentaire. Le club de la capitale a bien évidemment sorti le chéquier, payant d’ailleurs plus que ce qu’il aurait pu. Mais voilà que cette rallonge financière est plutôt une bonne nouvelle pour le PSG.

A 18 ans, Dro Fernandez est aujourd’hui un joueur du PSG. Alors qu’Hansi Flick était en train de le développer au FC Barcelone, le jeune milieu de terrain a visiblement été convaincu par le discours de Luis Enrique. Le voilà donc désormais à Paris, qui a accepté de faire un geste envers le club catalan pour ce transfert. En effet, alors que Dro disposait d’une clause libératoire de 6M€, cela s’est finalement réglé pour 8M€, le PSG ayant donc accepté de lâcher un peu plus pour s’offrir sa première recrue de l’hiver.

« Le PSG, c’était moins avantageux pour eux de payer la clause » Mais voilà payer la clause libératoire de Dro aurait finalement coûté plus cher au PSG que de payer les 8M€ au FC Barcelone. Comment ? Lors de l’After Foot, Fabrice Hawkins a expliqué comment le club de la capitale a réussi à faire des économies de cette manière. « Il avait une clause de départ à 6M€. C’est pour ça que le Barça voulait vite le faire signer pour mettre une clause à 100-200M€. 6M€, sauf que ça n’arrangeait pas toutes les parties. La clause fonctionne différemment en Espagne, c’est le joueur qui doit payer la Ligue. Sauf que quand on fait ça en droit français, le PSG doit donner les 6M€ à Dro, c’est considéré comme du salaire et c'est imposé au prix fort. Le PSG, c’était moins avantageux pour eux de payer la clause plutôt que de s’entendre avec le Barça sur une indemnité de 8M€ et donc éviter la clause + les charges et les impôts », a confié le journaliste de RMC.