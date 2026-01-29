Des millions d’euros dépensés en plus et le PSG… fait des économies !

Le PSG a décidé de s’activer pour ce mercato hivernal. L’effectif de Luis Enrique ayant quelques carences, l’entraîneur parisien peut désormais compter sur un joueur supplémentaire. Le club de la capitale a bien évidemment sorti le chéquier, payant d’ailleurs plus que ce qu’il aurait pu. Mais voilà que cette rallonge financière est plutôt une bonne nouvelle pour le PSG.
A 18 ans, Dro Fernandez est aujourd’hui un joueur du PSG. Alors qu’Hansi Flick était en train de le développer au FC Barcelone, le jeune milieu de terrain a visiblement été convaincu par le discours de Luis Enrique. Le voilà donc désormais à Paris, qui a accepté de faire un geste envers le club catalan pour ce transfert. En effet, alors que Dro disposait d’une clause libératoire de 6M€, cela s’est finalement réglé pour 8M€, le PSG ayant donc accepté de lâcher un peu plus pour s’offrir sa première recrue de l’hiver.
« Le PSG, c’était moins avantageux pour eux de payer la clause »
Mais voilà payer la clause libératoire de Dro aurait finalement coûté plus cher au PSG que de payer les 8M€ au FC Barcelone. Comment ? Lors de l’After Foot, Fabrice Hawkins a expliqué comment le club de la capitale a réussi à faire des économies de cette manière. « Il avait une clause de départ à 6M€. C’est pour ça que le Barça voulait vite le faire signer pour mettre une clause à 100-200M€. 6M€, sauf que ça n’arrangeait pas toutes les parties. La clause fonctionne différemment en Espagne, c’est le joueur qui doit payer la Ligue. Sauf que quand on fait ça en droit français, le PSG doit donner les 6M€ à Dro, c’est considéré comme du salaire et c'est imposé au prix fort. Le PSG, c’était moins avantageux pour eux de payer la clause plutôt que de s’entendre avec le Barça sur une indemnité de 8M€ et donc éviter la clause + les charges et les impôts », a confié le journaliste de RMC.
Luis Enrique décisif dans l’arrivée de Dro !
Le PSG a donc réalisé un joli coup financier. Dro sera-t-il aussi un joli coup sportif ? L’avenir nous le dira. En tout cas, Luis Enrique s’est énormément investi pour avoir ce joueur comme a expliqué Fabrice Hawkins : « On peut supposer que Luis Enrique a plusieurs fois parlé au joueur ? Ce n’est pas supposer, on peut le dire. A partir du moment où il dit je ne signe pas au Barça, il y a plusieurs clubs et il y a une connexion qui se fait naturellement avec l’agent Ivan De la Pena qui a déjà placé Arnau Tenas. Il a de très bons rapports avec les dirigeants du PSG. C’est vrai que le rôle de Luis Enrique a été très important. Un peu comme il fait avec d'autres jeunes, comme Barcola ou Doué, il n’a pas promis du temps de jeu mais de pouvoir le développer ».