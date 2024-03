Départ de Mbappé : Un buteur fait mariner le PSG !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain va devoir apprendre à vivre sans Kylian Mbappé comme Luis Enrique ne cesse de le dire lors de ses sorties médiatiques. Il semble être question d’un intérêt du PSG pour Alexander Isak, engagé à Newcastle jusqu’à la fin de saison minimum. Et après ? Le Suédois ne se ferme aucune porte.

Clap de fin pour Kylian Mbappé au PSG. Après sept années de bons et loyaux services, le meilleur buteur de l’histoire du club a dit stop et pliera bagage en tant qu’agent libre à la prochaine intersaison. Direction le Real Madrid ? Il existe toujours un petit suspense puisqu’aucune information officielle n’a été communiquée. Mais il semble que ce soit sa prochaine destination.

La surprise Alexander Isak pour le PSG ?

Au PSG, les différents dirigeants commenceraient à sérieusement s’activer afin de négocier au mieux la nouvelle ère enclenchée par son départ du Paris Saint-Germain. Outre la piste menant à Victor Osimhen, les dirigeants parisiens auraient en tête une autre option, bien plus surprenante : Alexander Isak. C’est en effet la petite bombe que le journaliste Graeme Bailey a communiqué la semaine dernière pour HITC Football.

«Tout le monde sait que l'été approche et qu’il peut se passer des choses»