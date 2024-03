Départ de Mbappé : Le PSG confirme !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La mèche a été vendue dans le dossier Kylian Mbappé. Présent en conférence de presse ce dimanche, Danilo Pereira a laissé entendre que la star tricolore quitterait le PSG à la fin de cette saison. Pour l'heure, aucune annonce officielle n'a été faite. Il faudra attendre les prochaines semaines avant d'en savoir plus sur son départ.

Relancé sur son avenir ces dernières heures, Kylian Mbappé a refusé de dévoiler son départ du PSG. Mais d'autres l'ont fait pour lui. Présent en conférence de presse ce dimanche, Danilo Pereira n'a pas fait durer le suspense dans ce dossier.

Il pousse un coup de gueule sur cette recrue du PSG https://t.co/wHHArm10Rv pic.twitter.com/EmhQkmWzSG — le10sport (@le10sport) March 23, 2024

Danoilo Pereira confirme son départ

« On doit être prêt. S'il n'est pas avec nous, on doit être prêt. C'est un joueur clé pour nous, il sera clé pour n'importe quelle équipe dans laquelle il sera, mais c'est la vie, il y a des joueurs qui partent, des joueurs qui arrivent et nous devons nous adapter à cela » a déclaré le joueur portugais.

Une annonce avant l'Euro ?

Mbappé attend vraisemblablement de trouver un accord avec le Real Madrid avant de publier un communiqué et d'annoncer son départ. Questionné ce dimanche, le joueur tricolore a annoncé que cela devrait être fait avant l'Euro, qui débute le 14 juin prochain.