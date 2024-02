Départ de Mbappé : Le PSG a un gros doute ?

Axel Cornic

Avec le départ de Kylian Mbappé qui semble se confirmer de jour en jour, le Paris Saint-Germain a lancé les grandes manœuvres pour lui trouver un remplaçant. Selon nos informations Luis Campos en pince notamment pour Bernardo Silva de Manchester City, mais d’autres noms sont évoqués comme celui de Mohamed Salah, dont le contrat avec Liverpool se termine en juin 2025.

Les départs de Neymar et de Lionel Messi ont permis au PSG de révolutionner son effectif et on peut logiquement s’attendre à un phénomène encore plus fort cet été, avec celui de plus en plus probable de Kylian Mbappé. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Parisiens auront l’embarras du choix…

Le retour de la piste Bernardo Silva

D’innombrables pistes ont en effet été évoquées depuis quelques jours, avec notamment Victor Osimhen ou encore Rafael Leão du côté de la Serie A. Sur le10sport.com, nous vous avons également parlé de Bernardo Silva, qui a déjà été une piste concrète pour le PSG l’été dernier et qui a envie de quitter Manchester City pour retrouver la France.

Salah trop vieux ?