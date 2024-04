Départ de Mbappé : Ce transfert à 130M€ va plomber le PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG et rejoindre un nouveau club librement et gratuitement cet été. Alors qu'il en pincerait pour Victor Osimhen, le club de la capitale serait contraint de débourser environ 130M€ pour son transfert. Et à en croire la presse espagnole, une telle opération pourrait avoir une incidence sur la suite du mercato du PSG.

Lors de l'été 2017, le PSG a remporté son bras de fer avec le Real Madrid pour Kylian Mbappé. En effet, le club de la capitale a trouvé un terrain d'entente avec l'AS Monaco, avant d'officialiser la signature de la star française. Kylian Mbappé ayant rejoint le PSG sous la forme d'un prêt avec une option d'achat.

Victor Osimhen coute une fortune

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du Parc des Princes après sa septième saison. En effet, le numéro 7 de Luis Enrique a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il partira librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid, et ce, à moins d'un énorme retournement de situation.

Le mercato du PSG relancé par le transfert d'Osimhen ?