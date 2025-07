Départ de De Zerbi : La réponse fracassante lâchée par l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la défaite de l'OM face à Auxerre la saison dernière (1-3), Roberto De Zerbi s'était dit prêt à quitter ses fonctions. Arrivé pourtant quelques mois plus tôt, l'entraîneur olympien ne voyait aucun problème à prendre la porte. Ça n'a en revanche pas été le cas de Palo Longoria. Et c'est ainsi que le président de l'OM a lâché une réponse très claire à De Zerbi.

En colère après avoir vu son OM perdre contre Auxerre au Vélodrome, Roberto De Zerbi était disposé à tout claquer. Face à son vestiaire, comme l'a diffusé Sans jamais rien lâcher, l'entraîneur italien avait balancé : « J’ai dit à Pablo et Medhi, je leur ai dit que si c’est moi le problème, je suis prêt à rentrer à la maison, en étant 2ème au classement. Parce que je n’ai pas réussi à vous transmettre quoi que ce soit. Mais quand je vous ai appelés cet été, sur le message je n’ai écrit qu’une chose : donnez-moi le coeur et la tête. Vous devez me donner le coeur et la tête. Et visiblement, vous n’avez pas eu le message. Et après j’ai écrit si tu me donnes le coeur et la tête je te porte le petit déj à la maison ».

« La réponse était en un dixième de seconde jamais de la vie » Roberto De Zerbi est finalement toujours l'entraîneur de l'OM aujourd'hui. Et pour cause... Pablo Longoria a refusé immédiatement l'idée d'un départ émise par l'Italien. « Je me rappelle parfaitement de ce match, de l’après match. Le coach avait dit en conférence de presse et aussi aux joueurs dans le vestiaire, mais aussi dans un moment plus privé avec Medhi et moi que s’il était le problème, il pourrait partir. La réponse était en un dixième de seconde jamais de la vie. Il n’a jamais été le problème. Maintenant, c’est le moment de travailler et de chercher à changer complètement une dynamique », a expliqué le président de l'OM dans le documentaire diffusé par le club phocéen.