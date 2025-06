De Zerbi - OM : La nouvelle bombe de la presse italienne !

Arrivé l’été dernier, Roberto De Zerbi a rempli les objectifs fixés pour sa première saison, avec un retour de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Mais voilà qu’on parle déjà d’un possible départ pour le sulfureux technicien italien, qui serait notamment dans le viseur de plusieurs gros clubs à l’étranger.

C’était le gros débat de la fin de saison. Alors que tous les yeux étaient tournés vers la couse à la Ligue des Champions , des premières rumeurs ont commencé à tourner autour d’un possible départ de Roberto De Zerbi . Il faut dire que les option ne manquaient pas, avec notamment l’ AC Milan , l’ AS Roma ou encore l’ Atalanta . Finalement, il devrait rester à l’ OM au moins une saison supplémentaire…

La menace semble en effet s’être éloignée, avec d’ailleurs les principaux prétendants de De Zerbi qui ont trouvé un entraîneur. L’ AC Milan a ainsi décidé de se relancer avec Massimiliano Allegri , tandis que l’ AS Roma a misé sur Gian Piero Gasperini , remplacé à son tour à l’ Atalanta par Ivan Juric . Mais le coach de l’ OM garde tout de même une très grosse cote sur le marché et ce n'est pas seulement le cas en Serie A , puisqu'en Premier League des portes pourraient également s'ouvrir.

De Zerbi prêt à claquer la porte

Ainsi, La Gazzetta dello Sport fait a nouveau trembler les Marseillais, jetant le froid sur l’avenir de Roberto De Zerbi. D’après les informations du quotidien italien, l’ancien de Sassuolo et de Brighton aurait des grandes chances de ne pas aller jusqu’à la fin de son contrat avec l’OM, soit en juin 2027. Les dirigeants phocéens semblent pourtant être prêts à tout lui concéder, afin de boucler un projet qui depuis le début doit durer trois ans. Et on l'a notamment vu sur les dernières sessions de mercato !