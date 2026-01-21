De Zerbi - Départ de l’OM : Le coup de foudre en Angleterre !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la veille du match de Ligue des champions entre l’OM et Liverpool ce mercredi soir, Arne Slot a dressé les louanges de son homologue italien Roberto De Zerbi. Un entraîneur qu’il considère comme l’un des meilleurs du monde et qui serait certainement très haut sur sa liste s’il décidait pour un grand club.

Présent en conférence de presse mardi à la veille du déplacement de son équipe sur la pelouse de l’OM en Ligue des champions, Arne Slot a dit tout le bien qu’il pensait de Roberto De Zerbi. « Je le vois comme l’un des meilleurs entraîneurs au monde. À mon avis on ne doit pas toujours être jugé sur le nombre de trophées que l’on gagne, mais aussi sur la façon dont on fait jouer les équipes », a déclaré l’entraîneur de Liverpool, dans des propos relayés par RMC Sport.

« Il serait certainement très haut dans ma liste si je décidais pour un grand club » Interrogé sur la capacité de Roberto De Zerbi, annoncé dans le viseur de Manchester United ces derniers jours, à entraîner un grand club, Arne Slot estime « qu’il entraîne déjà une grande équipe parce que Marseille est un grand club en ce moment et aussi historiquement. Après, je ne suis pas celui qui recrute les entraîneurs. Mais si je l’étais, il serait certainement très haut dans ma liste si je décidais pour un grand club. »