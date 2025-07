Cristiano Ronaldo un «objectif» à l’OM, l’annonce choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2020, Mohamed Ajroudi avait fait le forcing pour racheter l’OM avec un projet incarné par Mourad Boudjellal. Et alors que ce rachat avait échoué, l’homme d’affaires franco-tunisien sort du silence et dévoile les contours de ce qu’il avait imaginé pour le club phocéen. A commencer par la signature d’un certain Cristiano Ronaldo.

Durant l'été 2020, le duo composé de Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal a mis le feu à Marseille en annonçant un grand projet pour racheter l'OM. Et cinq plus tard, l'homme d'affaires franco-tunisien affirme d'ailleurs qu'il avait prévu de recruter Cristiano Ronaldo.

Ajroudi confirme pour Ronaldo ! « Cristiano Ronaldo, c’était mon objectif. Il suffit de suivre où il est allé. Tout ce que je voulais faire à l'OM se trouve aujourd'hui à Riyad ou à Jeddah. Ce programme de l'OM est appliqué là-bas. Cela veut dire que je suis écouté quelque part », a-t-il confié lors d’une interview accordée à Thibaud Vézirian, avant d’assurer que Mourad Boudjellal a tout fait capoter.