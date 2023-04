Coup dur pour le PSG, il plombe son mercato

La rédaction

Le Paris Saint-Germain ne veut pas revivre la saison qu'il vient de passer et compte bien réagir. Cela commencera sur le marché des transferts cet été et le PSG a déjà plusieurs pistes. Après le « pivot gang » durant l'automne, le club parisien va aller chercher un attaquant de classe mondiale et le nom de Harry Kane ou Victor Osimhen ont été coché. Problème, Chelsea pourrait bien faire déjouer tous les plans de Paris...

Harry Kane cette saison a marqué 24 buts en Premier League avec Tottenham, il s'agit du deuxième meilleur buteur du championnat. Victor Osimhen a marqué lui 21 buts en Série A. De quoi attiser les convoitises des plus grands clubs européens.

Chelsea sur Kane...

D'après des informations de 90mn , Chelsea pourrait bien passer à l'offensive pour faire venir Harry Kane. L'actuel meilleur buteur de l'histoire de Tottenham (329 buts) fait partie de l'option numéro 1 de Chelsea. Problème, selon Le Parisien , Harry Kane était également une piste sérieuse étudiée par le PSG pour en faire leur numéro 9.

Transfert surprise, le PSG a signé un véritable crack https://t.co/lSwapPX7Xq pic.twitter.com/6em7lju2BB — le10sport (@le10sport) April 29, 2023

...et Osimhen