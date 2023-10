Coup de tonnerre pour Mourinho ? Une fake news révélée en Italie

Pierrick Levallet

Annoncé au PSG cet été, José Mourinho est resté à l'AS Roma. Mais depuis le début de saison, rien ne se passe comme prévu pour le Special One, qui fait face à des résultats décevants en Italie. De ce fait, une rumeur a annoncé que les Giallorossi réfléchiraient à s'en séparer. Le club italien a néanmoins dénoncé une fake news à ce sujet.

Avec le départ anticipé de Christophe Galtier, le PSG a multiplié les pistes sur le mercato pour se trouver un nouvel entraîneur. Avant de mettre la main sur Luis Enrique, le club de la capitale pensait notamment à José Mourinho. Mais le Special One avait fini par repousser les avances parisiennes pour poursuivre l’aventure à l’AS Roma.

Avoir avoir recalé le PSG, Mourinho révèle «une offre folle» https://t.co/tJJsoTfkeb pic.twitter.com/LRbxNePwaZ — le10sport (@le10sport) September 30, 2023

Mourinho licencié dès ce dimanche ?

Cependant, rien ne va plus pour le technicien de 60 ans depuis le début de saison. 13e de Serie A, l’AS Roma peine à remonter la pente. Le Corriere dello Sport a ainsi révélé que les Giallorossi seraient prêts à se séparer de José Mourinho dès ce dimanche.

L'AS Roma sort du silence