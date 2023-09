Coup de théâtre, il annonce un transfert au PSG

Benjamin Labrousse

Pour cette dernière journée du mercato estival, le PSG tente le tout pour le tout concernant Randal Kolo Muani. Alors qu'un accord avec l'Eintracht Francfort a été trouvé ce vendredi, le club allemand a finalement refusé la venue du joueur car aucun remplaçant direct n'avait été recruté. Mais certains médias affirment tout de même que le deal est bouclé entre Paris et Francfort pour l'attaquant de 24 ans.

Ce soir à minuit, le mercato estival fermera définitivement ses portes en France. Mais du côté du PSG, c'est davantage le marché des transferts allemand qui était scruté avec attention ce mercredi. Car malgré un accord avec l'Eintracht Francfort pour l'arrivée de Randal Kolo Muani, le club parisien semble se diriger vers un échec dans ce dossier.

Kolo Muani peut toujours signer au PSG

Et pour cause, le club allemand aurait finalement posé son véto concernant le départ de l'attaquant français de 24 ans. Francfort espérait vraisemblablement une arrivée d'Hugo Ekitike en remplacement de Kolo Muani, mais le numéro 44 du PSG serait davantage intéressé par un départ en Premier League. Néanmoins, le journaliste Pedro Almeida affirme que Randal Kolo Muani devrait bel et bien signer en faveur du PSG.

Le PSG va pousser jusqu'à minuit pour Kolo Muani

Car si les clubs allemands ne peuvent plus recruter de joueur depuis 18h, ce n'est pas le cas des clubs français qui ont jusqu'à minuit pour finaliser leurs dernières transactions. Comme révélé par le journaliste Loïc Tanzi, le PSG compte bien batailler jusqu'à minuit pour tenter de recruter Randal Kolo Muani.