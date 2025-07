Chevalier : Le départ en Allemagne annoncé avant le PSG ?

Depuis samedi, le PSG est en train d’accélérer pour s’offrir Lucas Chevalier, afin de remplacer Gianluigi Donnarumma avec qui les négociations pour une prolongation de contrat sont au point mort. Le portier lillois serait d’ailleurs déjà d’accord pour rejoindre le champion de France, mais alors que les deux clubs sont en négociations, le gardien a pris le chemin de l’Allemagne pour un stage de présaison avec le LOSC.

Chevalier bientôt au PSG ?

Cet été, le PSG a encore recruté un gardien, mais qui devrait cette fois être troisième dans la hiérarchie. Renato Marin, âgé seulement de 18 ans, est arrivé en provenance de l’AS Rome pour progresser à Paris. Mais le club de la capitale pourrait mettre la main sur un nouveau portier dans les jours à venir, et cette fois pour le poste de numéro un. En effet, Lucas Chevalier serait pisté pour remplacer Gianluigi Donnarumma et il aurait même déjà donné son accord à Luis Campos.