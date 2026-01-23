C’est la folie à l’OM : Un nouveau transfert bientôt annoncé ?

Axel Cornic

On attend toujours la première recrue hivernale de l’Olympique de Marseille, qui a déjà annoncé trois départs avec Robinio Vaz, Pol Lirola et Ruben Blanco. Mais ça pourrait s’enchainer, puisque Quinten Timber et Ethan Nwaneri sont déjà au club et devraient bientôt officiellement signer leurs contrats respectifs.

La fin du mois de janvier s’annonce chaud du côté de Marseille. Après une première partie de mercato plutôt calme, l’OM s’agite enfin et ces dernières heures on a beaucoup parlé des arrivées de Ethan Nwaneri et de Quinten Timber. Mais c’est loin d’être fini...

Timber et Nwaneri, c’est bouillant Medhi Benatia et Pablo Longoria semblent en effet travailler sur plusieurs pistes pour renforcer l’équipe de Roberto De Zerbi. Ainsi, plusieurs sources ont annoncé que l’OM serait sur les traces de Lucas Da Cunha, milieu polyvalent franco-portugais qui évolue actuellement en Serie A, du côté de Como.