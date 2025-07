«C’est fou» : Le transfert que personne n’a vu venir au PSG !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’une finale très compliquée face à Joao Pedro, Lucas Beraldo n’a pas réellement rassuré dans le rôle de doublure de Willian Pacho. D’ailleurs, au lendemain de la défaite contre Chelsea, une information est sortie selon laquelle le Brésilien aurait réclamé son départ. Une surprise pour Walid Acherchour.

« L'annonce du départ de Beraldo ? C'est fou en terme de timing, l'information qui sort juste après son match catastrophique... C'est fait exprès ? Beraldo a fait des bons matchs : contre Aston Villa et la prolongation à Anfield qui était plutôt bonne. Maintenant, il y a des matchs où il passe complètement à côté et montre beaucoup de fébrilité défensive », estime-t-il au micro de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.

« Beraldo, c'est l'anti-Pacho. Ce n'est pas un défenseur qui défend et le PSG a besoin d'un défenseur qui défend aujourd'hui. Et on l'a bien vu dimanche, Joao Pedro lui a tout fait. Sur la ligne de défense, le PSG a aussi été conditionné par tous les duels perdus par Beraldo. Je l'avais dit pour Marquinhos : ce n'est pas possible que le challenger de la charnière centrale, ce soit Beraldo, Lucas Hernandez et Kimpembe. Il va falloir apporter », ajoute Walid Acherchour.