C’est confirmé, le PSG est menacé pour le mercato !

Actuellement prêté par le PSG sans option d'achat du côté du RB Leipzig, le retour de Xavi Simons est déjà programmé pour l'été prochain. Pourtant, plusieurs membres du club allemands ne cachent pas leur intention de le conserver au-delà de cette échéance...

Racheté par le PSG pour 6M€ cet été et prêté dans la foulée au RB Leipzig, Xavi Simons (20 ans) réalise un début de saison XXL dans les rangs du club allemand (3 buts, 4 passes décisives en 6 matchs de Bundesliga). Un deal gagnant donc pour l'ensemble des parties, à commencer par le PSG qui a décidé de prêter le jeune crack néerlandais afin qu'il continue sa progression au plus haut niveau européen. Mais problème : Leipzig envisage de recruter définitivement Xavi Simons lors du mercato estival 2024.

Leipzig veut garder Xavi Simons

Le premier à avoir allumé la mèche ces derniers jours n'est autre que Max Eberl, ancien directeur sportif du RB Leipzig qui a finalement été viré entre temps : « X avi Simons a pris un très bon départ et il est en train de faire une très bonne saison. Je pense que nous sommes en train de le lier émotionnellement au RB Leipzig. Nous essayons de faire en sorte qu'il reste avec nous à l'été 2024 », avait lâché le dirigeant allemand, indiquant donc très clairement au PSG qu'il tenterait de recruter Xavi Simons en fin de saison. Et il n'est pas le seul à l'envisager...

« Le garder le plus d’années possible »